Жозеп Боррель поставил на место проармянского депутата

ЕС не рассматривает введение санкций против Азербайджана из-за ситуации на дороге Лачин-Ханкенди, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос проармянского депутата Европарламента Аситы Канко, сообщает Day.Az.

Проармянский депутат Европарламента направил запрос вице-президенту Комиссии/Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности в связи с ситуацией на дороге Лачин-Ханкенди 16 декабря 2022 года. Ответ пришел только вчера.

"Санкции являются лишь одним из инструментов ЕС для продвижения целей общей внешней политики и политики безопасности и в данном случае не рассматриваются. Усилия ЕС с Арменией и Азербайджаном сосредоточены на достижении решений посредством диалога, которому лидеры обеих стран выразили свою приверженность", - сказал Боррелл.

Он добавил, что с начала декабря 2022 года ЕС внимательно следит за развитием событий на Лачинской дороге и вокруг нее. Он также упомянул о развертывании новой гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA).

"ЕС начал новый этап сотрудничества, приняв решение в ответ на просьбу Армении направить гражданскую миссию в Армению в рамках Общей политики безопасности и обороны Европейского союза. Цель миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укрепить доверие на местах и обеспечить условия, которые будут способствовать усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, которые поддерживаются ЕС", - сказал Боррелл.

Напомним, что совсем недавно, 18 января, Европарламент принял антиазербайджанскую резолюцию, в которой содержится ряд провокационных призывов. Это еще раз подтверждает предвзятую, одностороннюю политику депутатов Европарламента.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже пятьдесят первый день.