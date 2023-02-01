Сепаратисты и Ереван во всем признались

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Рубен Варданян с приближением весны стал все чаще покидать свою нору и выходить в люди. Как пишут приближенные к властям Армении СМИ, "госминистр" проводит встречи с местным населением и рассказывает людям сказки. И страшные, и не очень.

В первую очередь Варданян призвал жителей зоны временной ответственности РМК "продержаться до апреля". А потом снег растает и решатся их проблемы с водой и электричеством. Не знаем, задал ли кто-нибудь Рубику вопрос о связи между этими двумя явлениями, если, как уверяет агитпроп, все дело в экоакции азербайджанцев. Если задал, страшно интересно было бы услышать его ответ. Повысится уровень воды в реках и закрутится турбина электростанции? Ну, тогда почему тот же Варданян постоянно обвиняет во всем некую "блокаду", а не холодную зиму? Разносторонний ум Варданяна, конечно, не постичь, но если его прогноз верен, значит, к имеющимся у армян проблемам акция на Лачинской дороге никакого отношения не имеет.

Что касается азербадйжанских экоактивистов, то на них таяние снегов вряд ли как-то повлияет. Единственное, что может отправить их по домам, это удовлетворение требований азербайджанской стороны. Надеемся, что к весенним праздникам вопрос будет решен положительно и нашим ребятам не придется отмечать Новруз как Новый год - на дороге.

Помимо сладкой пилюли, Варданян прописал соплеменникам и горькую. Как пишут СМИ, "госминистр" напугал армян, не исключив военных столкновений до весны и заявив, что "нужно бороться". Как именно, замученным проблемами крестьянам Рубик не объяснил. Подчеркнем, что проблемы эти начались не 12 декабря 2022 года, а в далеком 1988 году. Такие же варданяны разрушили их комфортную, сытую и безопасную жизнь, призывая "продержаться" и уверяя, что "нужно бороться". По идее, выслушав засланца из Москвы, местные жители должны были послать его подальше и посоветовать самому сидеть и дожидаться апреля. Но они не макнули его головой в излюбленный сепаратистами предмет домашнего обихода. А жаль.

Зато это попытался сделать - кто бы вы думали? - Араик Арутюнян. Правда, для этого ему пришлось раскрыть страшную тайну. А слово, как известно, не воробей. В свою очередь встречаясь с местными жителями, Араик раскритиковал Варданяна и заявил буквально следующее: хотя в Карабахе сейчас больше оружия, чем в Армении, необходимо по возможности избежать войны и двигаться путем диалога с Азербайджаном, иначе война станет концом для них... Впервые военный преступник и сепаратист Арутюнян открыто признал, что в зоне временной ответственности РМК остаются незаконные военные формирования, да еще хорошо вооруженные. Уточним - хорошо вооруженные благодаря покровительству и содействию российского миротворческого контингента. Несмотря на требования Трехстороннего заявления, военная техника и расквартированные там части ВС Армении не были выведены с территории Азербайджана. Кроме того, в послевоенные период, вплоть до начала декабря прошлого года, Лачинская дорога служила каналом снабжения незаконных армянских банд. И Араик Арутюнян только что во всем этом признался. Ну, наконец-то.

Однако он не стал призывать "бороться", а, наоборот, признал, что против военной силы Азербайджана сепаратисты бессильны. В отличие от Рубика, Араик пережил ужасы разгрома во Второй карабахской войне и прекрасно понимает, чем закончится для армянской общины еще одна попытка мериться силой.

Кстати, о вооружении сепаратистов очень своеобразно высказался вице-спикер парламента Армении, лава армянской делегации в ПАСЕ и спецпредставитель по переговорам с Турцией Рубен Рубинян. Все думают, что у человека, имеющего столько регалий, и умственные способности должны быть соответствующими. Но придется разочаровать - в интервью СМИ Рубинян скомпрометировал себя и все свои высокие должности. Отвечая на вопрос об обвинениях со стороны Азербайджана касательно перевозки по Лачинской дороге в зону РМК оружия и мины, армянский вице-спикер сначала все отрицал, а потом произнес фразу, которая заслуживает называться исторической. Он сказал: "В Трехстороннем заявлении не написано, что такого не может быть. То есть, если бы даже Армения перевозила туда оружие и мины, то все равно, таких ограничений в заявлении нет".

Армянской логики нам не постичь, но постараемся пояснить. Армянский вице-спикер хочет сказать, что то, что не записано в Трехстороннем заявлении, можно. Мы правильно поняли? Честно говоря, как-то неожиданно. Такого поворота в мыслетворчестве армянской стороны мы не ожидали. Теперь становится понятно детское удивление на лицах сепаратистов, когда Азербайджан не позволяет им грабить его рудники и завозить на азербайджанскую территорию террористов и мины. Какие же мы непонятливые - ведь в Трехстороннем заявлении про это не написано!

Сделав серьезное лицо, заметим, что если вице-спикер парламента Армении считает, что то, чего нет в Трехстороннем заявлении, позволительно, тогда сам Ереван должен готовиться ко многим сюрпризам. А они будут - ни в Ереване, ни в Ханкенди могут в этом не сомневаться.