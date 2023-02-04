https://news.day.az/politics/1534916.html Азербайджанская диаспора провела мирную акцию перед Дворцом правосудия в Гааге - ФОТО
Азербайджанская диаспора провела мирную акцию перед Дворцом правосудия в Гааге - ФОТО
В Международном суде в Гааге (Нидерланды) состоялись общественные слушания по инициативам Азербайджана по правовому преследованию в отношении Армении.
Как сообщили Day.Az в субботу в Государственном комитете по работе с диаспорой, во время двухдневных слушаний под председательством судьи Джоан Донохью представители азербайджанских диаспорских организаций в Нидерландах в ходе мирной акции перед Дворцом правосудия в Гааге поддержали справедливую позицию нашей страны.
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