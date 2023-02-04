Безумно рад, что сейчас нахожусь в городе Шуша, который считают жемчужиной Кавказа.

Об этом сказал корреспонденту Trend в субботу путешественник из Великобритании Пол Томпсон, передает Day.Az.

"Это мой первый визит в Азербайджан. Я планировал приехать в вашу страну в 2020 году, однако помешала эпидемиологическая ситуация во всём мире. Моему восхищению нет предела, путешествие в Карабах стоило того, чтобы ждать три года", - сказал Томпсон.

Путешественник также отметил, что ни в родной Англии, ни вообще в Европе не видел такого ландшафта, как в Шуше.

"Храбрые азербайджанские бойцы, преодолев сложный местный ландшафт, ценой своей крови освободили свои земли от тридцатилетней армянской оккупации, и теперь мы спокойно можем приезжать и любоваться красотами этих земель", - добавил он.

Отметим, что 4 февраля началась шестая по счету поездка международной делегации путешественников на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят представители туристической элиты из США, Великобритании и Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, России.

В ходе трехдневной поездки путешественники знакомятся с последствиями вандализма, совершенного за период армянской оккупации, восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с красотами природы Карабахского региона.