По поручению Президента Ильхама Алиева в Турцию будут отправлены еще два самолета с помощью

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, для ликвидации последствий сильного землетрясения, которое произошло в Турции, будут направлены еще два самолета с грузом помощи для братской страны.

Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Согласно информации, одним из самолетов будет отправлен мобильный полевой госпиталь МЧС, оснащенный всевозможным медицинским оборудованием. Мобильный госпиталь, состоящий из 4 функциональных блоков - приемно-распределительного, лабораторного, хирургического и реанимационного, 3 вспомогательных контейнеров и 3 модулей, обеспечен соответствующими условиями для обследования, проведения операций и лечения тяжелораненых и больных. В мобильном полевом госпитале будет работать профессиональный медицинский персонал министерства. Госпиталь оснащен всеми необходимыми лекарствами и препаратами.

Вторым самолетом будут отправлены палатки, постельное белье, обогреватели и другое оборудование для размещения людей, пострадавших от землетрясения.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 651, получили ранения 11 119 человек.