Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании

Азербайджанские военные завершили курс, организованный Министерством обороны Великобритании.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.

"Мне было очень приятно по приглашению генерала Гасанова вручить сертификаты по окончании курса всем инструкторам Министерства обороны Азербайджана. Они успешно завершили курс повышения знаний о взрывоопасных объектах, представленный Министерством обороны Великобритании", - говорится в публикации.