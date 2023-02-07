https://news.day.az/politics/1535614.html Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие завершили курсы минобороны Великобритании - ФОТО
Азербайджанские военные завершили курс, организованный Министерством обороны Великобритании.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд на своей странице в Twitter.
"Мне было очень приятно по приглашению генерала Гасанова вручить сертификаты по окончании курса всем инструкторам Министерства обороны Азербайджана. Они успешно завершили курс повышения знаний о взрывоопасных объектах, представленный Министерством обороны Великобритании", - говорится в публикации.
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