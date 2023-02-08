В Риге состоялась встреча с азербайджанской общиной

В рамках визита делегации Государственного комитета по работе с диаспорой в страны Балтии в Риге состоялась встреча с активистами азербайджанской общины, передает Day.Az.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, была почтена память шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и восстановление территориальной целостности нашей страны.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев, поприветствовав участников встречи, выступил с подробным отчетом, охватывающим направления деятельности структуры в 2018-2022 годах. Он отметил, что на нынешнем важном этапе большое значение представляет доведение до местной общественности азербайджанских реалий, подчеркнул актуальность дальнейшего усиления деятельности нашей диаспоры в этом направлении.

Координатор Координационного совета азербайджанцев, проживающих в странах Балтии, по Латвии Амиль Салимов подробно рассказал о проектах, реализованных в 2018-2022 годах, и проделанной работе.

Деятельность координаторства Координационного совета по Латвии получила положительную оценку, было проведено голосование по выборам нового координатора. В результате голосования на эту должность единогласно был избран наш молодой соотечественник Кямран Аманзаде, получающий образование в Латвии.

Мероприятие завершилось ответами на вопросы. На встрече присутствовали второй секретарь посольства Азербайджана в Латвии Мустафа Шабанов, сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой Лейла Гамзаева и Эльвин Аскеров.