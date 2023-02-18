В Германии напомнили армянам, что Карабах - это Азербайджан

Международная туристическая биржа в Берлине (ITB Berlin) направила письмо в Министерство экономики Армении, потребовав не использовать во время выставки буклеты, каталоги и другие носители с информацией о Карабахе. Для обоснования своего требования в письме упоминаются четыре резолюции Совбеза ООН по Карабаху, передает Day.Az.

Новость вызвала ярость и бурные обсуждения в армянском сегменте соцсетей. Бывший министр образования и науки Армен Ашотян написал в соцсети, что армянская сторона впервые получает такое письмо. Он обвинил премьера Никола Пашиняна и его команду в неправильном выстраивании внешнеполитических отношений, что и привело к таким запретам.

Директор одной из армянских туркомпаний Владимир Геворкян, в свою очередь, рассказал, что письмо уже обсуждалось в Комитете по туризму. Он заметил, что организаторы выставки ссылаются на резолюции Совбеза ООН. Геворкян жалуется, мол Баку "постепенно захватит и другие турплощадки".

Примечательно, что в выставке будут участвовать 24 армянских туристических компании и среди них есть такие, которые согласны участвовать на условиях, которые выдвигает немецкая сторона. То есть, согласны принять реалии, что Карабах - это Азербайджан.

Отметим, что Международная туристическая биржа в Берлине - крупнейшая в мире туристическая выставка, которая пройдет 8-12 марта. Каждый год в ней участвуют 10 тысяч организаций из 180 стран. Города, туроператоры, разработчики системы бронирования, авиакомпании, гостиницы и другие предприятия, связанные с туризмом, представят себя и свои услуги.