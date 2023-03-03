Араик Степанян обнажил террористическую сущность армянской диаспоры

На российском ТВ постоянно идут пропагандистские передачи, на которых всегда можно заметить хотя бы одного эксперта армянского происхождения. Лица эти чаще всего порят чушь с экранов и обычно на это никто не обращает внимания, в частности ведущие, ибо дают возможность высказаться.

Одним из таких шизофреников является так называемый "эксперт" Араик Степанян, которому приписана должность президента академии геополитических проблем. С умом Араик, напомним, не дружит. Его выходки забыть трудно. Не раз ведущие российских гостелеканалов сажали его на место, учили уму-разуму, но бессмысленно. И вот армянин-выскочка, в привычной для себя манере, вновь сел в лужу, заявив на всю страну, что "России необходимо устраивать теракты в Европе".

Шизофрения? Шизофрения. Дмитрий Куликов, который является ведущим программы, посадил "эксперта"-террориста на место, но тем не менее, пора бы уже задуматься о том, что Степаняна не надо приглашать ни на какие передачи. В который раз Куликов вынужден исправлять бредни Араика? А ведь смотря на таких, как он, многие считают, "ну раз в эфире гостелеканала говорят, значит все так думают".

Для армян, впрочем, терроризм - дело привычное. Нжде, АСАЛА, Сасна-Црер, теракты в московском метро...Степанян определенно говорит то, во что слепо верит. Для всего мира не нормально, для него нормально. Он реально верит в то, что "терроризм решает проблемы". Ничего другого от него ожидать и не стоило. Подставил, как надо - и Куликова, и весь эфир. Пора гнать в шею таких "экспертов", чье мнение никогда ни к чему хорошему не приводило.