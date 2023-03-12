https://news.day.az/politics/1545905.html Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет – экс-президент Латвии
Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет – экс-президент Латвии
Общенациональный лидер Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет.
Как сообщает Day.Az, об этом заявила экс-президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберг в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие".
Она отметила, что особое дипломатическое мастерство Гейдара Алиева было необходимо для создания независимого Азербайджана.
"Общенациональный лидер Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет", - добавила она.
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