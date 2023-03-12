Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет

Общенациональный лидер Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила экс-президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберг в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие".

Она отметила, что особое дипломатическое мастерство Гейдара Алиева было необходимо для создания независимого Азербайджана.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет", - добавила она.