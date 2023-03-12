Общенациональный лидер Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила экс-президент Латвии, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберг в ходе мероприятия на тему "Гейдар Алиев - 100: жизнь и наследие".

Она отметила, что особое дипломатическое мастерство Гейдара Алиева было необходимо для создания независимого Азербайджана.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев гордился бы, если бы увидел каким стал Азербайджан за 30 лет", - добавила она.