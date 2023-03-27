Самое страшное в Лачине это разрытые армянами могилы и разбросанные черепа

В Лачинском районе большое количество памятников архитектуры. К счастью, сегодня район полностью освобожден от оккупации и у нас появилась возможность увидеть воочию их состояние. До 18 мая 1992 года в Лачинском районе насчитывалось более 200 исторических, культурных и архитектурных памятников, десятки курганов, важные с археологической точки зрения крепостные сооружения, множество надгробных памятников, стел, фигур животных, сюжетных камней. После захвата Лачина его население (к концу 1990 года составляло 77 тысяч) было изгнано с родных земель, значительная часть исторических памятников была разрушена, а другие пытались выдать за "наследие" армянского народа.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев.

Какая мечта может быть у ученого, изучающего наше бесценное архитектурное наследие? Побывать у памятника архитектуры, прикоснуться к нему, хорошенько осмотреть, сфотографировать, сравнить и изучить возможные изменения - и такая возможность мне была, к счастью, представлена. Одним из первых азербайджанских исследователей мне удалось посетить исторические памятники на недавно освобожденных территориях. Однако никакого удовольствия на этот раз не получил - наоборот, сильно испортил настроение, увидев, в каком плачевном состоянии находятся многие уникальные памятники нашей истории: заброшенные на протяжении десятков лет, грубо переделанные, частично разрушенные, измененные, забытые... А многочисленные старинные кладбища на территории второго по величине района Азербайджана вообще стерты с лица земли и варварски разграблены. В поисках драгоценностей разрыты могилы, повалены надгробные плиты, повсеместно валяются черепа. Как можно было опуститься до подобного кощунства? Пожалуй, это самое страшное, что мне довелось увидеть во время недавней поездки в Лачин.

Некоторое время назад судьба привела меня в город Лачин, столицу Зангезурского региона. И, попав в достаточно молодой город, основанный в 1923 году, просто поразился его красотой! Поверьте мне, исколесившему многие новые и старинные города мира, что такого красиво расположенного на склонах гор, в ущелье, поселения просто не видел. Лачин красив, даже несмотря на разрушения и вандализм, постигшие его в годы армянской оккупации. Дай Бог, после скорого восстановления Лачина жители города получат возможность вернуться в родные края.

Мне удалось побывать в селе Косалар Лачинского района - уникальном поселении с множеством малоисследованных исторических памятников. На его территории находились подземные переходы, камни с различными изображениями и памятники архитектуры, относящиеся к древнейшему, даже античному периоду истории Азербайджана. Самым значительным из них является расположенный у подножья горы монастырь Агаоглан, построенный в IV веке. В разные периоды он неоднократно разрушался и был окончательно восстановлен в XIX веке. После реставрации Агаоглан стал одним из самых значительных памятников Албанского периода в нашей стране. А в 1992 году, после оккупации Лачина, захватчики, под предлогом реставрации полностью стерли каменные надписи, орнаменты и символы, свидетельствовавшие о его принадлежности к албанскому периоду нашей страны. Вместо этого были размещены надписи о "принадлежности" храма к армянской григорианской церкви. Во дворе комплекса было установлено два надгробия, у входа - кресты, был также изменен фасад здания. Так что, к сожалению, нам предстоит много работы, чтобы вернуть памятнику архитектуры изначальный исторический вид.

Побывал также в селе Гюлебирд, о котором много читал. Здесь был известный памятник и Мемориальный музей Сары Ашуга, который тут жил и был похоронен после смерти. В XVII веке над его могилой был воздвигнут Мавзолей. В 1989 году в селе Гюлябирд в торжественной обстановке открылся мемориальный музей Сары Ашуга. Однако, приехав, застал только развалины и покореженный памятник.

Мне очень повезло, что удалось посетить два памятника нашей национальной архитектуры - мавзолеи Kör Gümbəz и Məlik Əjdər в селе Джиджимли, на самой границе с Арменией, буквально в нескольких сотнях метров. Две уникальные гробницы расположены на территории старинного мусульманского кладбища. Первый, более ранний, Məlik Əjdər, датируется XIII-XV веками, второй, Kör Gümbəz - ориентировочно XVII веком. Знаю по литературе, что в этом селе также находилась красивая мечеть-медресе, построенная в XVIII веке. Однако не нашел памятник сакральной архитектуры - видимо, эта мечеть, как и многие другие мусульманские строения на территории Лачина, была разрушена. Увы, кладбище находится в ужасном состоянии: многие старинные могильные камни повалены, вокруг них пустые бутылки армянской водки "Авшар", бытовой мусор.

Наибольшее потрясение испытал, побывав на месте, где располагался Историко-краеведческий музей, среди развалин и покореженных каменных скульптур. Здание имело историческую ценность - его построили в 1923 году, когда был заложен город Лачин. Оно было выдержано в стиле азербайджанской архитектуры, фасад был обработан в виде цветной сетки. Экспонатов в Музее было так много, что экспозиция располагалась не только на двух этажах здания, но и во дворе музея. Экспозицию под открытым небом составляли образцы искусства, отражающие древнюю каменную пластику Лачинского района. Читал, что в фонде музея хранились до 10 тысяч предметов. Варварское разрушение музея во время армянской оккупации стало огромной потерей для Азербайджана. Подавляющее большинство ценных экспонатов были вывезены в Армению. Знаете, несколько лет назад украденный армянами экспонат лачинского музея - старинная сумка из серебра - была продана, при полном преступном попустительстве тогдашнего министерства культуры Азербайджана, за 80000 долларов на аукционе Sotheby`s в Лондоне.

Рядом с развалинами Историко-краеведческого музея, на самом видном месте Лачина оккупанты построили церковь. Знаю, что этот объект вызывает много вопросов. Лично мне кажется, что необходимо превратить пустующее помещение Дома Божьего в зал камерной музыки, как лютеранскую Церковь Спасителя на ул.28 Мая в Баку. Да, тяжело смотреть на незаконно построенное на нашей территории сакральное здание, зная о десятках тысяч фактах зверств и разрушений, совершенных захватчиками. Но мы, как люди просвещенные и воспитанные, можем быть выше этого, вне зависимости от конфессиональной принадлежности храма. Сегодня необходимо использовать церковь для других целей, а потом, лет через десять, заново вернуться к обсуждению судьбы здания.

В общем, возвращался из командировки со смешанными чувствами. С одной стороны, предстоит очень много работы по восстановлению утраченного, причем работы на несколько поколений вперед. А с другой стороны, я был вдохновлен, потому что побывал на наших освобожденных землях. Скажу честно, мало кто в стране верил в подобный исход. Долгие годы оккупации тяжким моральным бременем ложились на наши плечи и угнетали нас. Теперь же мы дышим полной грудью, чистейшим горным воздухом на земле Лачина, у себя дома.

Лейла Таривердиева