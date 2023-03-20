https://news.day.az/politics/1548447.html Обсуждается дата трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении - Лавров
Обсуждается дата трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении - Лавров
Обсуждается дата трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, России и Армении.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Москве главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"В ближайшее время мы выберем удобные даты для всех трех министров", - сказал он.
Отметим, что ранее глава пресс-службы МИД России Мария Захарова заявила, что Москва подтверждает готовность организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении в России.
Назначенная на декабрь прошлого года трехсторонняя встреча была сорвана армянской стороной.
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