https://news.day.az/politics/1548886.html Минобороны Армении пытается скрыть случаи самоубийства в армянской армии
Минобороны Армении пытается скрыть случаи самоубийства в армянской армии
Министерство обороны Азербайджана разоблачило очередную ложь армянской стороны, передает во вторник Day.Az.
"Категорически опровергаем распространенную минобороны Армении информацию о смертельном ранении военнослужащего ВС Армении на боевой позиции в направлении Араздеяна в результате выстрела якобы с азербайджанской стороны 22 марта около 16:20.
Распространяя подобную дезинформацию, минобороны Армении пытается скрыть случаи самоубийства и другие негативные ситуации, произошедшие в армии Армении", - говорится в заявлении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре