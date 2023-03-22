Минобороны Армении пытается скрыть случаи самоубийства в армянской армии

Министерство обороны Азербайджана разоблачило очередную ложь армянской стороны, передает во вторник Day.Az.

"Категорически опровергаем распространенную минобороны Армении информацию о смертельном ранении военнослужащего ВС Армении на боевой позиции в направлении Араздеяна в результате выстрела якобы с азербайджанской стороны 22 марта около 16:20.

Распространяя подобную дезинформацию, минобороны Армении пытается скрыть случаи самоубийства и другие негативные ситуации, произошедшие в армии Армении", - говорится в заявлении.