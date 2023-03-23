Азербайджан и Армения могут вскоре договориться о мире

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Азербайджан и Армения могут вскоре выйти на мирные договоренности. Он подтвердил это, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, передает Day.Az.

"И считаю, что имеется благоприятная возможность, не хочу это преувеличивать, но есть благоприятная возможность, позволяющая в действительности завершить подготовку мирного соглашения", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства, комментируя попытки Вашингтона содействовать нормализации между Баку и Ереваном.