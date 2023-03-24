https://news.day.az/politics/1549415.html Отношения Турции и Азербайджана и впредь будут развиваться во всех областях - министр - ФОТО
Отношения Турции и Азербайджана и впредь будут развиваться во всех областях - министр - ФОТО
Отношения Турции и Азербайджана и впредь будут развиваться на таком уровне, который послужит примером для многих стран.
Как передает Day.Az, об этом написал в пятницу на своей странице в Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
"Мы встретились с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым и его делегацией в Турецком доме.
Наши отношения, основанные на нашем братстве, укрепляемом общим языком, культурой и историей, будут и впредь развиваться во всех областях на таком уровне, который послужит примером для многих стран", - написал он.
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