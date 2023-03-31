Армяне не могут рассчитывать на "возвращение" в Лачин

Вне всякого сомнения, если рассматривать Лачин в свете и первой, и второй карабахских войн, можно говорить об огромном стратегическом значении этого региона. Оккупация Арменией Лачинского района стала переломным моментом в Первой карабахской войне. И сегодня, после его освобождения, мы можем уверенно говорить о том, что тот, кто контролирует Лачин, контролирует и Зангезур, и Карабах. Это понимают и сами армяне.

Об этом сказал Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов, комментируя перспективы развития Лачина и слова Президента Азербайджана о том, что лачинцы начнут возвращаться на свои земли до конца этого года.

Было немало скептиков, не веривших, что восстановление освобожденных территорий в короткие сроки и возвращение сюда жителей возможны, отметил политолог. Его иностранные коллеги тоже считали, что люди, прожившие тридцать лет в других районах страны, вряд ли вернутся на свои земли.

"Но, как мы видим, все они ошиблись. В принципе, Великое возвращение в определенном смысле началось уже после апрельской победы 2016 года. Было восстановлено село Джоджуг Марджанлы, и люди с охотой вернулись в свои дома. Сегодня процесс Великого возвращения находится на начальной стадии, и, уверен, мы будем свидетелями его интенсификации по ходу времени. Лично для меня как азербайджанца все это имеет очень большое значение. Когда я вижу, как люди возвращаются на освобожденные земли после тридцатилетнего изгнания, меня это вдохновляет. Я хоть и нахожусь в другой стране, слежу за всеми новостями, связанными с этим великим процессом", - сказал Ибрагимов.

Наш собеседник считает, что граждане Азербайджана армянской национальности, не имеющие преступного прошлого и имеющие на то законные основания, могут обращаться по поводу возвращения в Гадрут, если их предки жили там до оккупации. Но армяне не могут претендовать на те освобожденные населенные пункты, которые заселили в период оккупации. Например, армяне никогда не жили в Лачине и никаких претензий на этот район у них быть не может.

"Бежавшие из Шуши во время последней войны армяне тоже были незаконными поселенцами и ни на что претендовать не могут. Кроме того, требуя чего-то от азербайджанской стороны, армяне должны понимать, что и они должны будут обеспечить условия для возвращения на родные земли азербайджанцев, в том числе в Армению. Эти процессы параллельны и не могут идти избирательно для какой-то одной нации. И еще одно условие - желающие жить в Азербайджане должны принять азербайджанское гражданство. В случае отказа, как говорил наш Президент, дороги открыты и каждый имеет возможность уехать в другую страну, хоть на грузовике миротворцев", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева