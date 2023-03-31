Разделение на своих и чужих, и двойные игры Пашиняна

Автор: Ибрагим Алиев

Завершился второй "Саммит за демократию", созданный администрацией Джо Байдена, на котором по приглашению Вашингтона 120 стран обсудили состояние свободного мира. Участники затронули много вопросов - от Украины до свободы слова. Искали при этом врагов демократии везде. Правда, не совсем там, где стоило бы искать.

Байден безусловно горд тем, что проводит такое "важное" мероприятие, хотя СМИ, в частности Financial Times, называют саммит "странным" или "неловким", но всему миру известно, что этот "демократический" саммит - бессмысленное мероприятие, которое нацелено лишь на соперников Америки на глобальном уровне. В частности, США не пригласили Турцию, Венгрию, Азербайджан, но при этом участие приняли Армения, где последние 3 года царит бесправие и репрессии, Индия, которая находится в процессе заключения в тюрьму лидера оппозиции Рахула Ганди по сфабрикованному обвинению в диффамации, а также Мексика, чей лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор пытается положить конец свободным и справедливым выборам. Все это говорит о том, что отношение Штатов к демократии, как минимум, предвзятое, несправедливое и даже нездоворое. То есть лишь сам выбор приглашенных государств, далеких от демократии, разоблачает антидемократический характер этого мероприятия.

Второе по счету приглашение Армении вообще можно охарактеризовать, как нонсенс. В первый раз Ереван был не просто приглашен на этот саммит, который очевидно создан, чтобы противопоставить остальные страны мира Китаю и России. Тогда армянские власти в ответ на приглашение без раздумья заявили, что обязательно примут в нем участие. Причем, подобный ответ пашиняновского режима прозвучал именно на фоне того, что Россия дала ясно понять, среди союзников по ОДКБ она бы не хотела никого видеть на этом саммите. Но Армения посмотрела на своего хозяина и сказала, что у нее теперь будут новые, западные господа. С тех пор в городах и селах страны не утихают антироссийские митинги, протесты, не прекращаются плевки в сторону Москвы. Наиболее скандальным стал шаг с ратификацией статута МУС, который гласит, что в случае визита Путина в Армению, он должен быть арестован. Кремлю такая выходка, естественно, не понравилась. Пашиняну то и дело каждый день напоминают, кто на самом деле крышует Армению, но толку мало. Ереван уже определился с выбором - теперь это Запад, который приглашает на любые саммиты и мероприятия. Без разбору.

Да, там не разбираются, что слово демократия очерняется присутствием государства, которое вторглось на территорию другой страны, 30 лет разграбляя держало чужие земли под оккупаций, убивая мирных жителей, женщин, детей, стариков...

То есть т.н. "Саммит за демократию" потерпел фиаско с момента появления в Армении списке стран-участников. США проигнорировали, что придя к власти, Никол Пашинян осуществил репрессии против всех своих политических оппонентов. Некоторых из них арестовали, других заставили замолчать. Об этом всем подробно рассказывается в недавно опубликованном отчете мониторинговой группы правозащитных организаций по фактам нарушения прав и свобод человека в Армении.

К примеру, все помнят, как после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления по Карабаху тысячи человек в Армении вышли на улицы, взяв штурмом здания парламента в Ереване. Многочисленные акции протеста продолжались до мая 2021-го года, главным требованием которых было отставка премьер-министра Никола Пашиняна. За этот период было зарегистрировано более 580 случаев ареста с применением грубой силы со стороны полиции.

Силовики, пытавшиеся подавить волну протестов, подвергли физическому насилию и оскорблениям как демонстрантов, так и представителей СМИ. 13 ноября 2020-го года под мостом было найдено тело Гарника Петросяна 1993 г.р. - одного из протестующих, который ранее ворвался в здание парламента. Петросяна нашли метрвым после полицейского допроса.

В докладе также отмечается, что протесты по поводу реализации пунктов трехстороннего заявления начались в Армении и в начале апреля 2022 года после встречи Пашиняна с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

"В протестном движении приняли участие представители различных сил внутренней оппозиции, а также родственники погибших и раненых во время Второй Карабахской войны армянских солдат. Демонстрации продолжались до июня в Ереване и других городах с требованием отставки правительства. И в эот раз полиция задержала десятки протестующих, которые прошли маршем и перекрыли дороги в столице Армении. По официальным данным, по состоянию на 6 июня 2022 года, было задержано более 2100 человек. Пострадавшие, в числе которых были и представители СМИ, описывали обращение со стороны полиции, как "жестокое". К примеру, во время митингов на улице Прошяна полиция открыла огонь, применила светошумовые гранаты против протестующих, ранив десятки людей", - подчеркивается в документе со ссылкой на Eurasianet.

Как сообщается в тех же источниках, 1 мая 2022 года тысячи демонстрантов вышли на улицы, устроив акции гражданского неповиновения и шествия. Армяне перекрывали основные магистрали и проводили сидячие забостовки с требованием отставки премьера. 2 мая полиция Еревана задержала не менее 244 человек, многих из которых обвинили в "отказе подчиниться официальным приказам". 3 мая было задержано еще как минимум 70 демонстрантов. В протестах, которые продолжались до середины месяца, применялась сила в отношении политических и общественных деятелей, в том числе и оппозиции. Были арестованы Ишхан Сагателян, Тадевос Аветисян, а Гегама Манукяна силовики вовсе похитили.

И на все это Байден откровенно и нестыдясь закрыл глаза, пригласив Пашиняна в очередной раз поучаствовать. В РА не может быть и речи об основных правах человека и свободе слова. Приглашение Пашиняна на "саммит демократии" - не что иное, как попытка насильно создать демократический имидж Армении. Пашинян, тем временем, решил поиграть в двойную игру - поняв, что гнев Москвы уже за красной чертой, он отказался подписать итоговый документ по войне в Украине, чем еще раз показал Вашингтону, что он на стороне России.

Таким образом установленные Западом двойные стандарты продолжают нарушать элементарные демократические принципы. Международные организации или отдельные личности, занимающиеся агитационно-пропагандистской кампанией западной "демократии", осуществляют свою деятельность несправедливо, необъективно или в корне неправильно. США по-прежнему дискриминируют, не приглашая Азербайджан, Турцию, не приглашают премьера Грузии, но зовут ее президента. Это политика раздела Южного Кавказа и проведения разделительных линий.

США четко разделили мир на "своих" и "чужих". Свои - это в основном прихвостни, те, кто готов выполнять любые указания Вашингтона. Конечно, в свете всего происходящего особенно изумляет поведение Армении, ведь она страна-участник ОДКБ, у нее союзнические отношения с Россией. На этом фоне Армения второй, напоминаем, раз принимает участие в фактически антироссийском мероприятии. В российском МИДе, в Кремле это учли.

Что такое "демократия по-американски" прекрасно знают и в нашей стране. Ведь именно США оказывали ежегодную экономическую помощь карабахским сепаратистам. И никаких санкций на Армению за оккупацию наших земель, которая продолжалась почти три десятилетия, США не ввели. Соответственно, они априори не имеют морального права что-то лепетать про соответствие какой-либо страны их собственным, лживым стандартам "демократии". Потому, что прежде, чем читать проповеди, нужно чтить заповеди. Западной демократии не существует, есть западная охлократия.