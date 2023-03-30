В Баку жестко ответили Пашиняну

Предотвращение противоправной деятельности Армении - суверенное право Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства 30 марта.

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