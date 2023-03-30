Ужимки и провокации Никола Пашиняна: «Мне нужен труп, я выбрал вас!"

Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, на мой скромный взгляд, мог бы сделать неплохую карьеру в кино. Если бы родился не в РА, а во Франции, как многие известные армяне. Жанр, в котором Никол Воваевич мог бы снискать успех, также очевиден- кинокомедия. Уж больно комично выражение его лица, не говоря уже о писклявом голосе армянского премьер-министра.

Да что там говорить, если совершенно очевидна его схожесть с Луи де Фюнесом? Практически такая же мимика у Пашиняна. Вспомним, к примеру, франко-итальянскую приключенческую кинокомедию "Фантомас", в которой де Фюнес сыграл комиссара Жюва! Как он там гримасничал, в погоне за Фантомасом- ну вылитый же Пашинян во время очередной речи, вне зависимости от того, где она произнесена.

В советское время, после демонстрации этой кинокомедии, началась настоящая "фантомасомания". Ребята на руках или груди рисовали синей шариковой ручкой литеру "F". Имя киногероя увековечивали на стенах домов и заборах. Любой лысый мужчина моментально получал шутливое прозвище Фантомас. Прикрепляли к дверям и бросали в почтовые ящики соседей записки: "Завтра к вам приедет Фантомас", "Мне нужен труп, я выбрал вас! До скорой встречи. Фантомас".

В Армении, сразу после осуществления "шашлычной революции", началась "пашиняномания". Бородатый горлопан в бейсболке обещал все и сразу, а граждане РА охотно в это поверили. Но в итоге, они получили только поражение в 44-дневной войне, которую Пашинян спровоцировал своими выкрутасами в Шуше и заявлениями о том, что "Карабах-это Армения и точка". Все его попытки заручиться поддержкой извне, окончились провалом.

Азербайджан вернул себе практически все оккупированные территории, вынудив Никола Воваевича подписать трехстороннее заявление в ночь на 10 ноября 2020 года. Причем, сам он в кадре не появился. Его в ту ночь вся Армения искала. Чтобы свести счеты. И попадись он на глаза возмущенной толпе, никакая мимика а-ля де Фюнес ему бы не помогла. Но, похоже, Пашинян слишком быстро забыл уроки 44-дневной войны, раз снова перешел к провокационным заявлениям.

"Деятельность Армии обороны в Нагорном Карабахе объясняется одним - Азербайджан ведет очевидную подготовку к геноциду армян Нагорного Карабаха", изрек он на заседании Правительства Армении. То есть, тут было озвучено сразу несколько глупостей в одном предложении. Ему уже не раз объясняли, что нет никакого Нагорного Карабаха, а есть Карабахский экономический район Азербайджана. Причем, сам Пашинян, по итогам четырехсторонней встречи в Праге, это признал.

Сейчас он пытается юлить, как герои де Фюннеса в кинокомедиях, но выглядит все это не смешно, а жалко. В том числе и потому, что сам факт проживания армян в Карабахском экономическом районе Азербайджана, а речь идет о десятках тысяч людей, есть опровержение любых словесных манипуляций со стороны Пашиняна или любого иного представителя РА. Соответственно, никакого "геноцида" нет и быть не может.

Наоборот, перед нами прекрасный повод убедиться в том, что это слово используется армянской стороной для спекуляций, манипуляций, тиражирования лжи с целью получения политических выгод. Вот и "геноцид армян" в Османской империи- из той-же серии. Просто сейчас, в век интернета, такого рода ложь легко и быстро опровергается и выставляет в идиотском свете самих армян.

Также добавлю, что нелепость аргумента Пашиняна состоит еще и в том, что все эти десятки тысяч армян проживают на азербайджанской земле незаконно. Да, они являются обладателями паспортов граждан Армении. Что само по себе - вопиющий факт. На территории Армении нет ни одного носителя паспорта гражданина Азербайджана. Там вообще практически нет азербайджанцев. Плюс, официальный Ереван препятствует возвращению на свои исторические земли азербайджанцев из Западной Армении. А ведь должен же иметь место паритет в таком вопросе!

Ну и наконец вопрос "Армии обороны" карабахских сепаратистов. В реальности, все это армянские военнослужащие. Ибо, у всех у них паспорта граждан РА. То есть, на территории нашей страны находятся иностранные военнослужащие-оккупанты. Любая страна считала бы их своей легитимной целью. У Азербайджана тоже есть все основания считать этих боевиков своей мишенью.

Тем более, что согласно подписанному самим Пашиняном трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, все армянские незаконные вооруженные формирования должны быть ликвидированы параллельно с размещением РМК. Армения игнорирует этот пункт заявления. И Пашинян этого не скрывает. Соответственно, он по сути посылает каждому из этих боевиков записку "Мне нужен труп, я выбрал вас, До скорой встречи, Фантомас!".И нет уже разницы, сделано все это с ужимками а-ля де Фюнес, или нет. Азербайджану просто не оставили выбора.