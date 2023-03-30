Лачинская дорога переходит под полный контроль Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот между селами Джагазур и Забух Лачинского района, основные и вспомогательные дороги, а также обширная площадь приграничной территории.

Напомним, что 11 августа прошлого года Государственное агентство автомобильных дорог распространило официальную информацию о завершении строительства новой автомобильной дороги в объезд города Лачин. Строительство этой дороги началось в июле 2021 года.

Часть Лачинского района выделена для проезда жителей армянского происхождения региона из Карабаха в Армению.

Соответственно и российский миротворческий контингент (РМК) перешел на охрану новой дороги, тем самым было обеспечено полное освобождение Лачина.

Общая протяженность дороги составляет 32 км, из них 10 км приходятся на территорию Армении.

Азербайджанская сторона завершила строительство 22-километрового участка дороги на своей территории. Армения же в этом вопросе медлит.

Новая дорога начинается от границы с Арменией - в селе Корнидзор Горисского района, проходит в обход Лачина и пролегает до сел Кичик Галадереси и Бёюк Галадереси Шушинского района и пересекается с имеющейся магистралью в селе Туршсу. Новая дорога проходит через 6 сел Лачинского района.

Нет ничего необычного, внезапного, неожиданного в том, что Вооруженные силы Азербайджана взяли под полный контроль господствующие высоты вокруг сел Забух и Джагазур Лачинского района, а также основные и вспомогательные дороги.

Согласно условиям трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Россией и Арменией, официальный Баку построил для армянскиx жителей, проживающиx в Карабахском регионе, новую Лачинскую дорогу для поддержания транспортного сообщения с Арменией.

"Старая" дорога, сразу после ввода в эксплуатацию новой, помимо того, что потеряла актуальность, перестала считаться основным маршрутом для использования на основании достигнутых соглашений. Согласно документам, подписанным Арменией, армяне должны были построить и сдать в эксплуатацию новую дорогу между Арменией и азербайджанским городом Ханкенди до 1 апреля. Официальный Ереван до сих пор этого не сделал, и в результате сегодня старая Лачинская дорога перешла под полный контроль азербайджанской армии. Поскольку процесс соответствовал соглашениям, российский миротворческий контингент (РМК) занял позицию наблюдателя.

Процесс демаркации и делимитации условной государственной границы между Азербайджаном и Арменией еще не начался из-за искусственных препятствий и попыток Еревана максимально замедлить ход событий.

Баку не намерен занимать выжидательную позицию. Именно по этой причине наша армия превращает оперативный контроль в постоянный контроль, чтобы сделать свои позиции вдоль условной границы более устойчивыми.