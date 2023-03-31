В основе преступлений геноцида, совершенного армянами, лежит ненависть к азербайджанцам.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на конференции "Правовые аспекты преступлений этнической чистки и геноцида в контексте исторических фактов", посвященной 31 марта - Дню геноцида азербайджанцев.

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