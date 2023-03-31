https://news.day.az/politics/1551317.html Следы теракта против Фазиля Мустафы ведут в Иран - Итоги предварительного расследования
Следы теракта против Фазиля Мустафы ведут в Иран - Итоги предварительного расследования
Предварительное расследование теракта против Фазиля Мустафы показывает, что следы атаки ведут в Иран.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
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