Варданян пошел войной на Пашиняна

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

Армянский миллиардер-авантюрист Рубен Варданян уже приступил к реализации сценария, ни много, ни мало, захвата власти в Армении. Никол Пашинян, понимая это, пытается предпринять превентивные шаги. Он знает, что в противном случае его лишат власти...

Досрочных выборов в мэрию Еревана не будет. Таково решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как пишет газета "Иравунк", проведение выборов в сентябре считалось более приемлемым.

"Собрав вокруг себя людей из правящей команды, он сказал, что рейтинг власти в столице никогда не достигает 30 процентов. Поэтому проведение внеочередных выборов в таких условиях было бы равносильно самоубийству", - пишет газета.

По словам Пашиняна, несмотря на все усилия и желание вице-мэра Тиграна Авиняна, правящая команда не должна сейчас идти на выборы. Он также поручил политическим организациям, не представленным в парламенте, но находящимся под контролем "Гражданского договора", также подготовиться к выборам.

Мэр Еревана Грачья Саркисян подал в отставку 17 марта.

Решение Никола Пашиняна не связано напрямую с соотношением политических сил в Ереване или оценкой возможностей правящей партии в сложившейся ситуации. Он не может позволить российскому миллиардеру Рубену Варданяну, которого считает своим самым серьезным конкурентом, "захватить"Ереван.

Чтобы усилить агрессию и "решительность" сепаратистского режима в Ханкенди, Рубен Варданян, направленный в Карабах, а затем по сценарию лишенный гражданства РФ, должен был изменить тактику сепаратистов и начать новую стратегию, будучи новоназначенным "госминистром".

Согласно полученному заданию, Рубен Варданян должен был захватить фактический контроль над хунтой в Ханкенди, максимально накалить обстановку в регионе, для этого он должен был выступать с резкими заявлениями в адрес Баку. Он также должен был добиться противостояния между российским миротворческим контингентом (РМК) и азербайджанскими военными.

Многократное ускорение эксплуатации месторождений полезных ископаемых в бывшем Агдеринском районе и переход на стадию жестокого вымогательства - является решением, принятым по сценарию, о котором мы говорили.

Главной целью на переговорах с Баку было усадить за стол переговоров именно Рубена Варданяна, а не нынешнего главу хунты в Ханкенди Араика Арутюняна.

Однако решительная и жесткая позиция Азербайджана в отношении этой марионетки, а также ненависть, которую успел "завоевать" беглый миллиардер, снявший под видом процесса перестройки режима, большинство "министров" сепаратисткого образования, сорвали эти планы.

Параллельно этому кардинально менялось и отношение к Варданяну жителей Карабаха армянского происхождения .

Жители Карабаха армянского происхождения уже питали к Варданяну не симпатию, а ненависть: так как он не выполнил ни одного из своих обещаний, вместо того, чтобы использовать свои финансовые возможности для улучшения положения местных жителей, он воспользовавшись условиями, больше хлопотал о себе, думая о том, чтобы заработать больше денег и политического капитала.

Когда началась экоакция на Лачинской дороге позиции Варданяна получили первый удар. Позже, когда акция стала продолжаться и официальный Баку заявил, что не будет контактировать с этим человеком, Рубена Варданяна отстранили от "должности", вынудив его подать в "добровольную" отставку.

Непосредственное, активное участие в этом процессе принимал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он знал, чьим "проектом" является Варданян, и понимал, что "должность" в хунте в Ханкенди должна послужить трамплином, посредством которого его и "запустят" в политику Еревана.

Начиная с середины прошлого года Никол Пашинян активизацией своей прозападной политики переполнил чашу терпения кукловодов армянского политикума - маховик запущен, невирая на заключение долгосрочных политических сделок с Россией и Ираном.

Рубен Варданян должен заменить Пашиняна на посту премьер-министра Армении - таков сценарий разработанной стратегии.

Именно по этой причине Варданян, чьи тактические планы в Ханкенди потерпели крах, решил теперь участвовать в борьбе за пост мэра Еревана.

Пост мэра для него - промежуточный этап на пути к захвату власти в Армении.

Поскольку Никол Пашинян и его администрация уже поняли это, они передали результаты последнего опроса социологической исследовательской компании, о которой в Армении знают немногие, в подконтрольные им масс-медиа.

Опрос проводился по заказу канцелярии премьер-министра Армении для выяснения реального уровеня поддержки и антипатии к кандидатам на пост мэра Еревана.

Согласно просочившимся в медиа данным, 43,6 процента респондентов заявили, что проголосуют за бывшего вице-мэра, представителя "Гражданского договора" Тиграна Авиняна, 32,4 процента - негативно относятся к Авиняну.

За кандидатуру ушедшего в отставку экс-мэра Грачьи Саргсяна высказались 52 процента респондентов, против - 23 процента.

Остальные кандидаты не смогли заручиться поддержкой более 10 процентов жителей Еревана.

Однако интересным аспектом опроса является то, что 60 процентов опрошенных поддержали кандидатуру Рубена Варданяна.

Хотя Рубен Варданян не сделал официального заявления об участии в выборах мэра Еревана, Пашинян и его команда знают о целях, поставленных перед армянским миллиардером.

Можно предположить, что официальный Ереван, заказав этот опрос, хотел уточнить уровень популярности Варданяна среди жителей Еревана.

Однако результаты оказались неожиданными для власти Пашиняна, более того, Рубен Варданян приложил все усилия, чтобы результаты опроса просочились в медиа.

Возможности Никола Пашиняна в сложившейся ситуации являются критичными и весьма ограниченными. Он должен либо воспрепятствовать вхождению Рубена Варданяна во внутреннюю политику Армении, либо начать с ним открытую политическую борьбу.

Оба варианта указывают на дальнейшее обострение отношений между Арменией и Россией.