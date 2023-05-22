Пашинян исключает подписание мира в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает реальным подписание мирного договора с Азербайджаном в ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, запланированной 25 мая в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сказал на пресс конференции в понедельник.

"Встреча в Москве назначена на четверг, не считаю реальным подписание документа, мирного договора к этому моменту. Если удастся прийти к общему заявлению по части разблокирования коммуникаций, вы знаете наши подходы, то не могу исключить (что заявление будет сделано - прим.)" - сказал Пашинян на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что задача Еревана - как можно быстрее довести до окончания переговоры и подписать мирный договор.