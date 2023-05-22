Литва является решительным сторонником расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал Президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

Он отметил продуктивные переговоры, состоявшиеся сегодня с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который в настоящее время находится с официальным визитом в Вильнюсе.

В публикации также отмечается, что Литва готова и далее изучать все возможности, предлагаемые в рамках "Восточного партнерства", и подчеркивается, что энергетическое сотрудничество с Азербайджаном имеет стратегическое значение.