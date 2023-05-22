https://news.day.az/politics/1566525.html Литва является решительным сторонником расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном - Гитанас Науседа
Литва является решительным сторонником расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном - Гитанас Науседа
Литва является решительным сторонником расширения сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал Президент Литовской Республики Гитанас Науседа.
Он отметил продуктивные переговоры, состоявшиеся сегодня с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, который в настоящее время находится с официальным визитом в Вильнюсе.
В публикации также отмечается, что Литва готова и далее изучать все возможности, предлагаемые в рамках "Восточного партнерства", и подчеркивается, что энергетическое сотрудничество с Азербайджаном имеет стратегическое значение.
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