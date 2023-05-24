Что заставило армянского премьера смириться с новыми реалиями в регионе

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Мнения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном относительно процесса нормализации отношений Баку и Еревана, широко обсуждаются общественностью и СМИ обеих стран.

Что сказал Пашинян в своем заявлении?

Премьер-министр Армении детально подчеркнул, что признает Карабах территорией Азербайджана, заявив, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана в 86 600 квадратных километров.

Пашинян на уточняющий вопрос журналиста о том, входят ли анклавы Тигранашен (Кярки) и Тавуш (села в Газахском районе) в территорию Армении площадью 29,8 тыс. кв. км, ответил отрицательно.

Понятно, что позитивные заявления Пашиняна сильно раздражают реваншистски настроенных сепаратистов в Армении и Карабахе. Но в целом это признание Никола Пашиняна может придать новый импульс нормализации азербайджано-армянских отношений.

Конечно, Пашинян озвучивает эти мысли не по собственной воле.

Все хорошо помнят, что перед Отечественной войной премьер-министр Армении выдвигал глупые претензии к Азербайджану и пытался предпринять военные шаги:

- премьер-министр Армении Никол Пашинян употребил выражение "Карабах - это Армения";

- была предпринята попытка перенести парламент так называемого режима в Шушу;

- Бывший министр обороны Давид Тоноян выступил из США с лозунгом "новая война за новые территории".

Также 12 июля 2020 года провокация противника на Товузском направлении азербайджано-армянской госграницы довела до пика военную напряженность между Ереваном и Баку.

Вскоре после этого события - 27 сентября началась Отечественная война и армянская армия была разгромлена за 44 дня.

Хотя Пашинян и пытался быть дружелюбным по отношению к Азербайджану после окончания войны, эта риторика была недолгой.

Никол Пашинян начал делать резкие заявления в адрес Азербайджана, думая, что получит международную поддержку после провокации, имевшей место 13-14 сентября 2022 года.

Армения даже торговала оружием с разными странами в послевоенный период и пыталась воссоздать регулярную армию.

С другой стороны, Пашинян попытался интернализировать процесс, подняв на различных международных площадках вопрос о правах и безопасности карабахских армян, а также проникновении в регион иностранных сил.

Судя по всему, эти попытки Пашиняна результатов не дали.

Дипломатическая победа Баку над Ереваном

Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева проводит дальновидную, принципиальную и логичную политику. В прямом смысле этого слова официальный Баку знает, когда и какое решение надо принимать.

Если бы официальный Баку не продемонстрировал дипломатическую решимость и военную мощь, Никол Пашинян продолжил бы предъявлять Азербайджану территориальные претензии. Решительная позиция Президента Ильхама Алиева вынудила Пашиняна принять повестку Азербайджана.

Но принципиальной позиции Баку недостаточно для нормализации азербайджано-армянских отношений. Армения также должна действовать в этом направлении.

Наши наблюдения за прошедший период показывают, что Никол Пашинян отрицает сказанное им раньше. Например, после 44-дневной войны Пашинян неоднократно делал антиазербайджанские заявления и выражал поддержку сепаратистам в Карабахе. Через короткое время он передумал и начал говорить позитивные заявления.

В некоторых случаях мы видим, что какие-то силы за рубежом пытаются быть армянами больше чем сами армяне. Они различными способами оказывают давление на премьер-министра Армении, чтобы он не предпринимал решительных шагов в деле нормализации отношений с Азербайджаном.

Пашинян не должен поддаваться этому давлению. Изменение позиции лидера любого государства в результате внешнего давления не вписывается в политическую этику. Должна быть позиция, и обе страны должны двигаться в этом направлении. Позиция Азербайджана ясна.

Практические шаги, которые должна предпринять Армения

Выход Пашинян видит в урегулировании с Азербайджаном. Те, кто пытается сбить его с пути, являются настоящими врагами армянского народа. Потому что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией отвечает интересам обоих народов. Особенно армян. Это соглашение будет иметь положительные результаты для экономического развития Армении.

В настоящее время Пашинян должен проявить политическую решимость и предпринять практические шаги.

В число практических шагов входит вывод из региона незаконных армянских вооруженных формирований и передача 8 оккупированных сел Азербайджану. Также Пашинян должен прекратить поддерживать сепаратистов в финансовом и других направлениях.

Если официальный Ереван, вместо перечисленных практических шагов, добровольно или под давлением какой-либо иностранной державы выступит с заявлением против Азербайджана, поднимет такие вопросы, как права и безопасность карабахских армян, то отношения Баку и Еревана не нормализуются, а наоборот, станут еще более напряженными.