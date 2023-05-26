https://news.day.az/politics/1567939.html Диверсанты Армении попытались прорваться на территорию Азербайджана - есть задержанные
Диверсанты Армении попытались прорваться на территорию Азербайджана - есть задержанные
26 мая была предотвращена попытка диверсионной группы ВС Армении нарушить государственную границу Азербайджанской Республики на Зангиланском участке азербайджано-армянской государственной границы, передает Day.Az в пятницу со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.
"В результате бдительности военнослужащих, дежуривших на погранпереходе, было своевременно обнаружено передвижение диверсионной группы и приняты необходимые меры, в результате чего 2 военнослужащих ВС Армении были задержаны. Остальные члены диверсионной группы сбежали, воспользовавшись сложным рельефом местности. Оперативная обстановка контролируется", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре