Украина стремится к расширению сотрудничества с Азербайджаном в деятельности по послевоенному восстановлению.

Как передает Day.Az, о б этом сказал Trend заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в кулуарах ежегодного саммита Международного транспортного форума.

Он отметил, что с этой точки зрения Украина сотрудничает с министерством транспорта Азербайджана по разным направлениям.

"В последнее время мы сотрудничаем по вопросам, касающимся разрешений на транзит. Мы уже получили ответ от наших азербайджанских коллег в части предоставления этих разрешений Украине", - сказал он.

Замминистра добавил, что Украина будет рада, если эти транзитные ограничения будут полностью сняты, по крайней мере, пока продолжается война. В целом, Украина будет работать над тем, чтобы улучшить любые виды сотрудничества с Азербайджаном.

24-26 мая 2023 года в Лейпциге (Германия) проходил саммит ITF по транспорту, способствующему устойчивой экономике. Участники обсудили и обменялись идеями о том, как транспорт может способствовать экономическому росту, одновременно способствуя экологической и социальной устойчивости.