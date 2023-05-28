Историческая победа Реджепа Тайипа Эрдогана: триумф анатолийской мудрости и турецкой демократии

Автор: Акпер Гасанов

Это исторический день. Впервые в истории Турецкой Республики президента страны выбирали во втором туре выборов. Впервые в истории Турецкой Республики в первом туре выборов третье место занял этнический азербайджанец Синан Оган. Он получил 5,22% голосов избирателей. И он, напомню, призвал своих сторонников голосовать за действующего, 12-го президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который одержал блестящую победу.

Эрдоган уже вписал свое имя в новейшую историю Турции, как человек, который занимает президентское кресло самое большое количество лет. И это - признак высочайшего доверия к нему, к проводимой им политике со стороны большинства граждан братской страны. Но самое главное- это историческая победа турецкой демократии.

В западных СМИ, в политическом сообществе многих европейских стран признаком хорошего тона были утверждения о том, что в Турции нет никакой демократии. Нынешние президентские выборы выставили полнейшими идиотами и лжецами сторонников и распространителей этой ахинеи. Сам факт того, что имя будущего президента Турции определялось во втором туре выборов - яркое доказательство того, сколь честными, прозрачными, демократичными они были.

О том же свидетельствуют и итоги второго тура выборов. И никто, тем паче США, где победителями президентских выборов объявлялись кандидаты, набравшие меньшее число голосов избирателей, не вправе ставить под сомнение высочайший уровень турецкой демократии. Плюрализм мнений, свобода слова, уважение к выбору каждого голосовавшего на выборах - вот в чем отличительная черта турецкой демократии.

Подавляющее большинство граждан братского государства выразило доверие политику мирового масштаба, который вывел Турцию в число самых влиятельных государств мира. Турция проводит действительно независимую внешнеполитическую линию, основанную на ее национальных интересах. И граждане Турции, отдавшие голоса за действующего ее президента, говоря словами Эрдогана, руководствовались анатолийской мудростью, а не советами западных держав.

Именно это, способность проводить независимую внешнюю политику и отстаивать национальные интересы своей страны, роднит Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева. И закономерно, что именно Президент Азербайджана первым поздравил своего турецкого брата с исторической победой на нынешних выборах. Азербайджан всегда был рядом с Турцией - и в радости и в горе. Точно также и Турция, в период президентства Эрдогана, была рядом с нашей страной.

И этот союз вызывает зависть и страх у многих недругов Турции и Азербайджана. Они откровенно опасаются роста влияния Азербайджана и Турции в регионе и в мире. Но их планам, надеждам, чаяниям не суждено сбыться. Победа Эрдогана означает победу азербайджано-турецкого единства. Она означает победу всего тюркского мира и крах планов сил, мечтающих воспрепятствовать его консолидации, усиления.

Да, Кемаль Кылычдароглу проиграл уже тогда, когда заявил о невключении Азербайджана в свой план "Проект возрождения исторического Шелкового пути". Сам политик назвал замысел "главнейшим проектом своей жизни". Как видим, это замысел так и остался несбывшимся. Большинство граждан Турции, отдавших свои голоса за Эрдогана, продемонстрировали свое отношение к такого рода планам Кылычдароглу.

Безусловно, траурное настроение сейчас и в рядах руководства Армении и мирового армянства. Там не скрывали надежд на смену власти в Турции. Тот же Семен Багдасаров, часто несущий ахинею на российских телеканалах "эксперт", едва ли не заранее праздновал победы Кылычдароглу. Он, демонстрируя высочайшую степень глупости, утверждал, что таким образом кардинально изменится характер турецко-азербайджанских отношений.

Он и ему подобные "эксперты" просто не понимают степень взаимосвязи между нашими странами и народами.В любом случае, они снова проиграли. Они выглядят жалко еще и потому, что вся их "стратегия" всегда состояла из надежд на мираж. Реальность же совсем иная. Она состоит в том, что 28 мая 2023 года, в День Независимости Азербайджана, в братской Турции историческую победу одержал политик мирового масштаба и друг Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган. А значит- будут крепнуть отношения между нашими государствами, будет реализовано все, чем так мечтали воспрепятствовать недруги наших стран и народов.