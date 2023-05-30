https://news.day.az/politics/1568798.html Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
30 мая Президент Государства Израиль Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Израиля Ицхака Герцога и его супругу Михаль Герцог встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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