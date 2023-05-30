Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан

30 мая Президент Государства Израиль Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Израиля Ицхака Герцога и его супругу Михаль Герцог встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.