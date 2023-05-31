https://news.day.az/politics/1569227.html Президент Израиля и его супруга ознакомились с Ичери шехер в Баку
Президент Израиля и его супруга ознакомились с Ичери шехер в Баку
Президент Государства Израиль Ицхак Герцог и его супруга Михаль Херцог, находящиеся с визитом в Азербайджане, 31 мая ознакомились в Баку с Ичери шехер, являющимся одним из памятников мирового культурного наследия.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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