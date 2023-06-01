https://news.day.az/politics/1569568.html Пашинян испугался азербайджанских журналистов - ВИДЕО
Пашинян испугался азербайджанских журналистов - ВИДЕО
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который прибыл на второй саммит Европейского политического сообществе в Молдове, сбежал от азербайджанских журналистов, которые подошли к нему с вопросами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он отказался отвечать на вопросы, а услышав что журналисты из Азербайджана, ускорил шаг и удалился.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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