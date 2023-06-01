Шарль Мишель отметил важность встречи лидеров Азербайджана и Армении

Сегодняшняя встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном очень важна.

Как Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил азербайджанским журналистам президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Сегодня состоится важная встреча. Несколько недель назад мне довелось встретиться в Брюсселе с лидерами Азербайджана и Армении. Мы добились определенного прогресса, и я надеюсь, что на этой встрече будет возможность подтвердить общую политическую волю для нормализации отношений между двумя странами" - сказал он.

Отметим, в замке Мими в 35 километрах от Кишинева сегодня начинает работу второй саммит Европейского политического сообщества.

В нем принимают участие около 47 глав государств и правительств.

Основными темами саммита являются совместные усилия для обеспечения мира и безопасности, энергетическая устойчивость и меры по борьбе с изменением климата и взаимосвязность в Европе для обеспечения более стабильного континента