В Баку осудили эко-террор, совершаемый Арменией

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики распространило заявление в связи со строительством крупного металлургического завода на территории Армении, граничащей с Азербайджаном, с Нахчыванской Автономной Республикой.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, в заявлении говорится, что министр экономики Армении Ваан Керобян опубликовал в своем аккаунте в социальной сети информацию и видеоматериалы, подтверждающие факт строительства крупного металлургического завода с годовой производственной мощностью 180 000 тонн на площади 16 500 квадратных метров в селе Ерасх (Араздеен), расположенной на границе Армении с Азербайджаном, с Нахчыванской Автономной Республикой.

"Это означает, что Армения в очередной раз грубо нарушает нормы и принципы международного права, особенно положения Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

Так, согласно положениям Конвенции Эспо, в случае, если крупномасштабная хозяйственная деятельность, планируемая стороной Конвенции на ее территории, оказывает негативное воздействие на окружающую среду на территории других стран, эта деятельность должна быть согласована с соответствующими органами этой страны, и должен быть подготовлен документ об оценке воздействия на окружающую среду.

Также, как участник Конвенции Эспо, Армения должна была обеспечить участие Азербайджана и общественности в пострадавших районах в процедуре трансграничной оценки воздействия на окружающую среду до начала указанной деятельности.

Доводим до сведения, что Армения уже не в первый раз не соблюдает нормы международного права, в том числе экологического права. Некоторое время назад Азербайджан подал иск против Армении в рамках Конвенции Эспо относительно планов строительства нового ядерного реактора на территории Мецаморской АЭС, и было принято решение, что Армения не выполнила положения Конвенции.

Всем известно, что горнодобывающая промышленность Армении оказывает серьезное негативное влияние на экологическую среду Азербайджана. Производственные воды крупных горнодобывающих предприятий Армении - Гаджаранского медно-молибденового комбината и Гафанского рудообогатительного комбината с высоким химическим содержанием - длительное время интенсивно загрязняют трансграничный Охчучай.

Эти факты показывают, что подобные незаконные действия Армении стали источником опасности не только для Азербайджана, но и для экологической среды всего региона.

Решительно осуждаем действия Армении, наносящие ущерб экологической безопасности региона и противоречащие нормам международного права, и призываем международное сообщество уделить этому вопросу особое внимание".