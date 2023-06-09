Ратифицировано соглашение по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение об упрощении транзитных таможенных процедур в рамках БТК.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект об утверждении "Соглашения об обмене предварительной информацией между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Грузии и Правительством Турецкой Республики для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.