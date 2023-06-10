Череда преступлений без наказания: почему Запад не вводит санкции против Армении?

Автор: Акпер Гасанов

Констатация факта преступления вовсе не означает наказания виновного в нем. Азербайджан не раз становился свидетелем того, как действует это жизненное правило. На протяжении более четверти века все мировое сообщество, а также страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляли об уважении территориальной целостности Азербайджана. Но ничего не было сделано для оказания давления на Армению, которая держала под оккупацией 20% наших земель.

Кроме того, Совет Безопасности ООН в 1993 году принял резолюции по армяно-азербайджанскому конфликту за номерами 822, 853, 874, 884. Каждая из этих резолюций была принята после каждого очередного этапа армянской агрессии против Азербайджана. Совбез ООН однозначно признавал суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана, неоднократно подчеркивал азербайджанскую принадлежность Карабаха и выдвигал обстоятельное требование о полном незамедлительном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий и о создании условий для возвращения изгнанного населения в свои родные очаги.

Армения игнорировала все эти резолюции. И ей за это ничего не было. Это и были примеры того, как есть общепризнанное преступление, но не было наказания за него. Ровно тоже самое мы видим и сейчас. Армению снова признали виновной, но не было никакого наказания за то, что она совершила. Речь, в данном конкретном случае идет о том, что РА названа в числе стран, помогающих России обходить западные санкции.

Соответствующее заявление сделал координатор по санкциям Госдепа США Джеймс О'Брайен. По словам американского чиновника, к началу этого года Россия смогла импортировать определенные ключевые категории электроники примерно на довоенном уровне. Речь идет о чипах, процессорах и интегральных схемах. Армения помогает России в этом, по сути участвуя в войне против Украины, против ее территориальной целостности и суверенитета.

Причем, на Западе обо всем этом не просто знают, а говорят руководителям Армении. Помнится, во время визита премьер-министра Никола Пашиняна в Германию в начале марта ему настойчиво рекомендовали закрыть параллельный импорт в Россию. Как утверждали армянские СМИ, по возвращении из Берлина Никол Пашинян поручил главе Центробанка, членам правительства и руководителю Комитета государственных доходов осуществить закрытие каналов обхода антироссийских санкций на территории республики.

Иными словами, Пашинян признал факт участия Армении в операциях по обходу западных санкций. Да и как это можно отрицать, если данный факт открыто подтвердил побывавший в Ереване недавно глава российского правительства Михаил Мишустин.

"Сегодня торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество России и Армении развивается активно, динамично, несмотря на незаконные экономические санкции, которые приняли ряд недружественных государств", - изрек он.

И добавил, что в январе-апреле взаимный товарооборот вырос на 96% и составил почти 140 млрд. рублей или более 666 млрд. драмов. По мнению Мишустина, важно сохранить эту положительную динамику и выйти на новые рекордные показатели во взаимной торговле. Которая, конечно же, включает в себя и параллельный импорт, то есть снабжение РФ всем необходимым в обход западных санкций.

Причем, в Армении звучат совсем уж шокирующие речи. Там гордятся тем, что помогают странам, против которых Запад вводит санкции, обходить их. На эту тему в своем свежем интервью решил поговорить заместитель главы правления Евразийского банка развития, экс-премьер Армении Тигран Саркисян. Он с гордостью напомнил, что Армения никогда не прерывала экономических связей и с Ираном, несмотря на санкции против него.

Деталей он не раскрыл, но под "экономическими связями" между РА и ИРИ подразумевался всегда и пресловутый параллельный импорт, а также прочие механизмы незаконного обхода западных санкций. Но что тогда, что сейчас против Армении не было введено санкций со стороны Запада. Это и есть классическое преступление без наказания. Это и есть пресловутые двойные стандарты.

Азербайджан всегда был и остается честным и последовательным в своих словах и действиях. Он никогда не помогал России обходить западные санкции. Он часто и открыто помогал Украине, как политическими заявлениями, так и отправкой гуманитарной помощи. Очередной ее объем уже доставлен в Украину сегодня. Это все, что необходимо для ликвидации последствий наводнения, вызванного взрывов на Каховской ГЭС. Таковы реалии, которые на Западе видят. Но перейти от слов к делу, наказав Армению за ее многочисленные выкрутасы, не хотят. А такое поведение Запада лишило его морального права на какие-либо слова критики в адрес нашей страны.