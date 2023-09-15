Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня 105-я годовщина освобождения Баку. 15 сентября 1918 года Кавказская Исламская армия прошла с боями через весь Азербайджан и освободила город от дашнаков и большевиков. "После шестимесячной жизни, полной страха, мусульманское население успокоилось. В святой день - праздник Гурбан-байрама - Баку опять перешел к истинным владельцам... Освобождение Баку подобно чуду", - писал в своей работе "Азербайджанская Республика" Мамед Эмин Расулзаде.

Эта дата имеет большое значение для азербайджанского народа. Она несет в себе глубокий символичный смысл, ставший особенно ощутимым после 44-дневной войны.

К сожалению, времена меняются, но не меняются люди и интересы. Сегодня, как и сто лет назад, Азербайджан остается лакомым куском, на котором сосредоточены взгляды тех же интересантов, на чьих глазах и при чьем участии в 1918 году происходил геноцид азербайджанцев. На республику и сегодня оказывается сильнейшее давление, армянский фактор и сегодня играет ту же разрушительную роль в регионе, а против Азербайджана снова разворачивается агрессия, только тихая и подковерная, но не менее подлая. Разница лишь в том, что сегодняшний Азербайджан уже не тот, каким был сто лет назад. Сегодня он крепкий орешек, и пытающиеся его раскусить сломают зубы.

Как ранее рассказал Day.Az историк Ильгар Нифталиев, к концу июня 1918 года общее количество солдат и офицеров Кавказской Исламской армии составляло 11 100 человек. 5598 из них были османскими, а 5502 - азербайджанскими солдатами и офицерами. В результате четырехдневных боев близ Гейчая (27 июня - 1 июля 1918 года) Кавказская Исламская армия предотвратила наступление большевистско-дашнакских сил Бакинского Совнаркома на Гянджу. После битвы при Гейчае Кавказская Исламская армия перехватила стратегическую инициативу. 5 июля был занят Агсу, 10 июля -Кюрдамир и 14 июля - станция Каррар.

В середине июля 1918 года Кавказская Исламская армия была разделена на две группы: северную и южную. Северной группой командовал командир 10-го полка подполковник Осман бек, а южной группой - полковник Габиб бек Салимов. Северная группа должна была, заняв Шамахы, двигаться на Баку, а Южная группа - в направлении Баку вдоль железной дороги. Общее командование фронтом было передано Мурселю паше. Продолжая свое наступление, подразделения Кавказской Исламской армии освободили 20 июля Шамаху. Османо-азербайджанские войска, освобождая одну за другой деревни, в конце июля подошли к Баку. 30-31 июля бои шли в Биби-Эйбате и Хырдалане.

После 36-часовых ожесточенных боев Кавказская Исламская армия 15 сентября 1918 года освободила Баку. Общие потери 5-й кавказской дивизии и 15-й пехотной дивизии, принимавших участие в освобождении Баку, составили около 1200 человек. Боевые потери Маштагинского отряда, принимавшего участие в Бакинской операции и состоявшего из азербайджанской милиции, составили 11 убитых и 44 раненых. Освобождение Баку Кавказской Исламской армией по своей значимости может быть сравнимо только с провозглашением независимости Азербайджанской Республики, считает историк.

Получив радостное известие из Баку, военный министр Османской Турции Энвер паша немедленно позвонил М.Э.Расулзаде: "Поздравляю, Эмин-бей. Баку освобожден". В тот же день в донесении председателя азербайджанской делегации в Стамбуле М.Э.Расулзаде председателю Совета Министров АДР Ф.X. Хойскому и министру иностранных дел М.Г.Гаджинскому отмечалось: "Энвер паша о взятии Баку известил в вечер праздника (Гурбан байрамы) по телефону. Тотчас я отправился к нему. Обнимались, целовались, праздновали".

Таким образом, османо-азербайджанское военное сотрудничество позволило Азербайджанской Республике решить несколько важных задач: отстоять свою независимость, освободить Баку и сделать его столицей страны, создать национальную армию, сформировать ее структуры, обеспечить оружием и боеприпасами. И, наконец, самое главное, удалось положить конец политике геноцида тюрко-мусульманского населения, который осуществлялся большевистско-дашнакским военно-политическим альянсом на территории Бакинской губернии, начиная с марта 1918 года.

В заключение отметим, что в Азербайджане до сих пор хранят священную память о турецких солдатах, павших в боях за свободу нашей страны. Все эти годы оберегаются могилы турецких воинов, расположенные в разных регионах республики. Такие захоронения можно встретить везде, где когда-то прошла Кавказская исламская армия, где шли бои. В целом в боях за свободу Азербайджана погибли более ста тысяч солдат Кавказской исламской армии.

Скромные и ухоженные могилы павших героев есть в Баку, Шекинском, Шамахинском, Гейчайском, Кюрдамирском, Нефтчалинском, Губинском, Гаджигабульском районах. С последним связана удивительная история. Рассказывают, что один из местных жителей похоронил в своем дворе шесть азербайджанских и шесть турецких солдат и ухаживал за могилами до конца своих дней, завещав дочери продолжить это дело. В годы советской власти ему удалось сохранить могилы павших под видом захоронений своих родственников, и только после обретения Азербайджаном независимости потомки того сельчанина смогли рассказать, кто похоронен тут на самом деле. Ныне здесь Аллея шехидов Кавказской исламской армии...