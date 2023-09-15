Джевдет Йылмаз выразил поддержку инициативам Азербайджана

Мы будем продолжать поддерживать инициативы Азербайджана на пути к миру и процветанию.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом написал в соцсети вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

"Поздравляю со 105-летием освобождения столицы Азербайджана Баку от оккупации. Чту память Нуру-паши и шехидов победоносной армии. Турция продолжит поддерживать инициативы Азербайджана на пути к миру и процветанию", - говорится в публикации.

Напомним, что 15 сентября исполняется 105 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации. В этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в состав которой входил Азербайджанский корпус, освободила Баку от большевистско-дашнакской оккупации.