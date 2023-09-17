Пашинян считает возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года

До конца года возможно подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, Ереван предпринимает для этого все необходимые шаги.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я всегда считаю возможным подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном до конца года, так как взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение. Да, мы считаем возможным подписание мирного соглашения до конца года".