https://news.day.az/politics/1598584.html Пашинян считает возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года
Пашинян считает возможным подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца года
До конца года возможно подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, Ереван предпринимает для этого все необходимые шаги.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил на брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Я всегда считаю возможным подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном до конца года, так как взял на себя политическое обязательство подписать такое соглашение. Да, мы считаем возможным подписание мирного соглашения до конца года".
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