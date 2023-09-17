https://news.day.az/politics/1598616.html В Азербайджане пройдет международная конференция по вопросам пропавших без вести и заложников
В Азербайджане пройдет международная конференция по вопросам пропавших без вести и заложников
Завтра в Азербайджане пройдет международная конференция, посвященная пропавшим без вести и заложникам.
Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня заведующий сектором управления внешней политики администрации Президента Хабиб Микаиллы на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести лиц в Азербайджане, передает Day.Az
Он отметил, что в конференции примут участие многие иностранные гости и бывшие премьер-министры.
Хабиб Микаиллы сообщил, что конференция направит послания международным организациям.
"Этому вопросу следует уделить международное внимание. Есть необходимость создать механизм в этом направлении в ООН", - отметил Хабиб Микаиллы.
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