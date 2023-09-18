Турция строит отношения с тюркоязычными странами по принципу "win-win".

Как передает в понедельник Day.Az, об этом заявил министр торговли Турции Омар Болат в эксклюзивном интервью TurkicWorld.

Министр отметил, что Турция день ото дня расширяет отношения с другими тюркоязычными странами во всех сферах.

"Наши отношения, по сути, основаны на дружбе и братстве. Мы укрепили тесное сотрудничество, которого мы достигли в политической сфере за последние 30 лет, и прогресс, достигнутый в наших экономических и торговых отношениях за последние 20 лет. Мы сотрудничаем в целях диверсификации производства и экспорта", - сказал министр.

По его словам, Турция приложила большие усилия, чтобы адаптировать страны региона к свободной рыночной экономике и не навредить социальной динамике в процессе трансформации.

"Мы знаем, что ориентация коммерческой динамики только на один продукт является основным препятствием для достижения экономической стабильности, и государства региона также осведомлены об этой ситуации. Наше тесное сотрудничество продолжается в направлении диверсификации производства и экспорта. Особенно большое значение, мы придаем обеспечению продовольственных потребностей населения региона за счет инвестиций в пищевую отрасль", - заметил турецкий министр.

Болат также отметил, что сектор туризма - это сфера, которой Турция всегда придавала большое значение.

"Туристический потенциал стран региона высок. Наш вклад в инфраструктуру стран региона через проекты, реализуемые нашими подрядчиками, будет способствовать повышению уровня туристического сектора. Кроме того, регион обладает высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Инвестиции в эту сферу обеспечат не только экологически чистое производство, но и диверсификацию каналов производства энергии. Наши опытные инвесторы в этой области работают в регионе для удовлетворения всех потребностей", - подчеркнул он.

Отметив, что в свободных экономических зонах Турции осуществляется экспорто-ориентированная производственная, торговая и другая сфера услуг, Болат сообщил, что льготы распространяются и на инвесторов из других стран, в том числе представителей дружественного и братского Азербайджана.

"В свободных экономических зонах всем отечественным и зарубежным инвесторам предлагаются такие возможности, как исключение корпоративного налога на производственную деятельность, а при экспорте 85-ти процентов произведенной продукции - освобождение от удержания подоходного налога с выплачиваемой работникам заработной платы, освобождение от налога на недвижимость и других сборов", - добавил Болат.