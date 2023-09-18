Требуем от Армении предоставить информацию о судьбе пропавших без вести граждан Азербайджана

Проведенные нами исследования показывают, что на освобожденных от армянской оккупации территориях будут обнаружены новые массовые захоронения.

Об этом сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Исмаил Ахундов, сообщает в понедельник Day.Az.

"Сегодня на международном мероприятии с участием авторитетных лиц, государственных и общественных деятелей мы требуем от правительства Армении предоставить азербайджанской стороне информацию о пропавших без вести гражданах Азербайджана, массовых захоронениях, в которых они были захоронены, а также карты минных полей. Проблема пропавших без вести - актуальная проблема не только для Азербайджана, но и имеющая глобальный характер. Мы считаем, что ООН должна еще раз сосредоточиться на этом вопросе и назначить специального докладчика ООН по вопросу лиц, пропавших без вести", - сказал Ахундов.

Отметим, что сегодня при организации Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан прошла международная конференция "Усиление национальных и международных усилий по выяснению судьбы пропавших без вести" с участием бывших глав государств и правительств зарубежных стран, представителей международных организаций, в том числе структур, осуществляющих деятельность в гуманитарной сфере, международных политических экспертов.