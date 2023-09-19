Армянские террористы переходят точку невозврата

Автор: Байрам Эльшадов

Взрыв мины глубокой ночью в Ходжавенде стал очень тревожным событием. Но это был не единственный теракт, который произошел сегодня. Несколько часов спустя появилась информация о втором взрыве мины, который унес жизни четырех сотрудников МВД Азербайджана.

Сегодняшние инциденты произошли на дороге, которая стабильно используется азербайджанскими военнослужащими и в этой связи возникает несколько вопросов. В первую очередь, как произошли подрывы, если эта дорога постоянно использовалась без каких-либо инцидентов? Другими словами, эта дорога была расчищена от мин.

Это дает основания делать заключение о том, что террористы, оперирующие на территории, временно подконтрольной миротворцам, разместили мины совсем недавно. В таком случае это становится прямой угрозой безопасности Азербайджана и национальных вооруженных сил.

Второй вопрос - почему миротворцы допустили такое развитие событий? В конце концов, это является их прямой обязанностью. Неспособность миротворческого контингента выполнять свои прямые обязанности является очень тревожным сигналом.

Хотелось бы отметить еще один момент, который является весьма неприятным и очень тревожным. Этот момент - нескрываемая радость некоторых пользователей армянских соцсетей, которые отмечают взрыв мины как какую-то победу и обещают новые... "победы".

Еще один аспект, который многие не отмечают, заключается в том, что местные бандформирования являются террористами по своей сути и поведению. Минобороны Азербайджана в который раз указывает на применение сепаратистами радиопомех в отношении гражданской авиации. Это ставит под угрозу жизни гражданских и указывает на то, что сепаратисты применяют стандартные модели воздействия, которые используют террористы.

Террористы должны понимать. Окно возможностей стремительно закрывается и долго терпеть прямую угрозу безопасности никто не будет. У этой истории конец очень предсказуем. А заканчивается она полным крахом иллюзий и нейтрализацией угрозы.