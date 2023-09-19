Мы поддерживаем шаги, предпринятые Азербайджаном для защиты своей территориальной целостности

Мы поддерживаем шаги, предпринятые Азербайджаном для защиты своей территориальной целостности.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на 78-м заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, сообщает во вторник Day.Az.

"На пути к обеспечению мира на Южном Кавказе перед нами стоит историческая возможность. Мы с самого начала поддерживали контакты между Азербайджаном и Арменией. Армения недооценила эту возможность. Мы ждем, что Армения выполнит свои обещания. Карабах - земля Азербайджана. Мы ждем, что Армения будет придерживаться обещаний, данных в первую очередь по открытию Зангезурского коридора. Мы поддерживаем шаги, предпринятые в направлении защиты территориальной целостности Азербайджана", - сказал Эрдоган.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

С применением высокоточного оружия, имеющегося в арсенале азербайджанской армии, выводятся из строя только военные цели, принадлежащие незаконным вооруженным формированиям сепаратистского режима.

Гражданское население и объекты инфраструктуры не являются целями во время локальных антитеррористических мероприятий, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района в результате террористического акта "КАМАЗ" подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.