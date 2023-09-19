Армяне продолжают минировать азербайджанские территории

Каждый раз, когда я слышу о взрыве мины на освобожденных от оккупации территориях, я вспоминаю тот ужасный день, когда я сам подорвался на мине.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал Ягуар Хадиев, пострадавший в результате разрыва мины.

Он отметил, что 9 марта 2023 года в районе села Чайлы Тертерского района он подорвался на противопехотной мине, в результате чего у него была ампутирована левая нога.

"Одним из фактов, демонстрирующих истинную сущность армян, является то, что они продолжают минировать наши территории. Минный террор является главным препятствием для скорейшего возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в родные места. В период после освобождения земель произошло много минных инцидентов", - сказал он.

Отметим, что с 10 ноября 2020 года по 19 сентября 2023 года 314 азербайджанцев стали жертвами взрыва мин на территории Карабаха и Восточного Зангезура. Из них 61 человек погиб, 253 получили ранения. Жертвами мин стали 149 гражданских лиц и 165 военнослужащих.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта водитель и пассажир погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района в результате террористического акта "КАМАЗ" подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.