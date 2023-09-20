https://news.day.az/politics/1599386.html Джейхун Байрамов проинформировал Юри Ким об антитеррористических мероприятиях в Карабахе
Джейхун Байрамов проинформировал Юри Ким об антитеррористических мероприятиях в Карабахе
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, на встрече обсуждались последние события в регионе и предпринятые азербайджанской стороной ответные меры на провокации армянских вооруженных сил, незаконно дислоцированных в Карабахском регионе Азербайджана.
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