Джейхун Байрамов проинформировал Юри Ким об антитеррористических мероприятиях в Карабахе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, на встрече обсуждались последние события в регионе и предпринятые азербайджанской стороной ответные меры на провокации армянских вооруженных сил, незаконно дислоцированных в Карабахском регионе Азербайджана.