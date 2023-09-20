Минобороны Азербайджана опровергло фейк армян

Распространенная в некоторых аккаунтах социальных сетей Армении информация об обстреле нашими Вооруженными Силами позиций, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, является полностью ложной и носит характер дезинформации.

Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.

"Категорически опровергаем эту информацию", - отметили в министерстве.