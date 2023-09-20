https://news.day.az/politics/1599396.html Минобороны Азербайджана опровергло фейк армян
Минобороны Азербайджана опровергло фейк армян
Распространенная в некоторых аккаунтах социальных сетей Армении информация об обстреле нашими Вооруженными Силами позиций, принадлежащих российскому миротворческому контингенту, является полностью ложной и носит характер дезинформации.
Об этом сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана.
"Категорически опровергаем эту информацию", - отметили в министерстве.
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