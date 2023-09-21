Рамин Мамедов ведет переговоры с представителями армянского меньшинства Карабаха в Евлахе

Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, принимает участие в переговорах с представителями армянского меньшинства Карабаха в Евлахе, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что сегодня представители армянского меньшинства Карабаха в сопровождении российского миротворческого контингента сегодня прибыли в Евлах для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Рамин Мамедов был назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. 1 марта в городе Ходжалы, в штабе миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана, парламентарий встретился с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

В продолжение встречи, состоявшейся 1 марта в городе Ходжалы, и приглашения, представленного 13 марта, Администрация Президента Азербайджанской Республики еще раз предложила провести встречу в первую неделю апреля в городе Баку с целью обсуждения вопросов реинтеграции представителей армянского меньшинства Карабаха, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. Однако противоположная сторона отказалась от этих предложений.

Напомним, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.