Макрон получил по уху на заседании Совбеза ООН

Автор: Байрам Эльшадов

Президент Франции Эммануэль Макрон, страна которого переживает не лучшие времена, настолько ослеплен стремлением прослыть великим французским политиком, что цепляется за каждый повод подгадить Азербайджану, ради своего личного имиджа. И конечно, ублажить армянское лобби, что идет дополнительным бонусом для Макрона.

Так случилось и в этот раз. Макрон увидел повод и зацепился за него. Причем, давайте будем честными друг с другом, повод был так себе. Азербайджан начал абсолютно законные действия на своей международно признанной, в том числе и Францией, территории. А глава французского государства решил разглядеть в этом нарушение правил и решил потревожить Совбез ООН, чтобы "обсудить" все что произошло в Карабахе.

Изначально глупая затея, конечно же, провалилась с треском. Судя по дежурным комментариям на французские упреки, дипломаты собрались просто из-за того, что должны были присутствовать там. Да и на самом деле, такая оценка не очень далека от истины. Ведь если задуматься, то у французской дипломатии изначально не было никаких аргументов. Баку восстанавливал свой суверенитет и противостоял террористам, которые угрожали безопасности. Каждое государство понимает это и признает такое право за любой другой страной.

Если анализировать всю эту ситуацию, то изначально было два варианта развития событий. Первый вариант, заседание окончилось бы без какого-либо голосования. В конце-концов, вопрос закрыт, Азербайджан решил проблему и больше обсуждать нечего.

Второй вариант, если дело дойдет до голосования, то никакого документа не будет принято из-за того, что в Совбезе есть страны, которые понимают уровень неадекватности и надуманности аргументации армяно-французского тандема. Такой баланс дипломатических сил был сформирован, в первую очередь, самим Азербайджаном, благодаря эффективной внешнеполитической модели и долгосрочной стратегии.

Так и получилось. В итоге голосование не состоялось и Макрон остался несолоно хлебавши.

А заседание, в реальности, было пустой формальностью. Совбез ООН давно является пережитком прошлого, который необходимо реформировать, если международное сообщество хочет чтобы этот орган продолжал функционировать в более или менее нормальной форме.

В любом случае, армяно-французский дуэт провалился с треском в Совбезе. Снова. Слабая аргументация, изначально проигрышная позиция, и откровенная попытка манипуляции Совбезом, ставит вопрос о серьезности намерений Армении и Франции и иллюстрирует попытку сорвать будущие нормализационные процессы. Также армяно-французский тандем накладывает серьезный негативный отпечаток на легитимность Совета безопасности ООН, превращая настолько важный орган в откровенный фарс.

Смотря на количество провалов Франции в Совбезе ООН, кажется, что основным принципом французской дипломатии является не результат, а сама попытка. Ведь французы понимали, что успешного, в их понимании, исхода добиться было невозможно. Слишком много стран, в том числе среди и постоянных членов имеют значительные интересы и не пустили бы поставить под угрозу имеющиеся договоренности в угоду сомнительным личным интересам Макрона и его армянских хозяев.