Армянские военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны

Армянские военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "X" (Twitter) написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

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